MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Programına Katıldı
(ANKARA) -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da düzenlenen "Üç Hilalin Aydınlığında Altaylar'dan Tuna'ya Türk Kadını" temalı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programına katıldı.
Kaynak: ANKA