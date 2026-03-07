Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Programına Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da düzenlenen '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' programına katılarak Türk kadınlarının önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da düzenlenen "Üç Hilalin Aydınlığında Altaylar'dan Tuna'ya Türk Kadını" temalı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programına katıldı.

MHP'nin sosyal medya hesbından yapılan açıklamada,"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da düzenlenen 'Üç Hilalin Aydınlığında Altaylar'dan Tuna'ya Türk Kadını' temalı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programına katıldı" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü

Derbiyi izleyenler açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk: Haftaya maçta yokum

Taraftarları kahreden haber: Haftaya maçta yokum
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü

Derbiyi izleyenler açtı ağzını yumdu gözünü
Trump, ABD'li askerlerin cenaze törenine gidiyor

Trump, kendisini en çok zorlayacak yere gidiyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması