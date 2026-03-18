Haberler

Afganistan'daki yetim çocuklardan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'daki Andhoy Türkmen Evi Talebe Yurdu'nda eğitim gören yetim çocuklar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bayram öncesi göndermiş olduğu hediye için teşekkür etti.

Afganistan'da eğitim gören yetim çocuklar, kendilerine bayramlık hediye eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin, Afganistan'daki Andhoy Türkmen Evi Talebe Yurdu'nda eğitim gören yetim çocuklara bayramlık hediye ettiği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Afganistan'da bulunan Andhoy Türkmen Evi Talebe Yurdu'nda eğitim gören yetim çocuklara bayram öncesi göndermiş olduğu temel ihtiyaçları ve kıyafetleri için Andhoy'da eğitim gören yetim çocuklar video çekerek, MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkürlerini ifade ettiler."

Partinin paylaşımında, Türk bayrağı ve "Teşekkür ederiz Devlet Dede" yazılı kağıt taşıyan çocukların, Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ilettiği görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

