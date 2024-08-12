Üye Girişi
Haberler

Devegeçidi Barajı'nda Ölü Balık Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı'nda yapılan kontrollerde çok sayıda 'Asya sazanı' ölü olarak bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

DİYARBAKIR'daki Devegeçidi Barajı'nda düzenli olarak kontroller gerçekleştiren jadarmanın HAYDİ ekibi, çok sayıda 'Asya sazanı'nı ölü olarak buldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekiplerinin baraj ve göletler çevresindeki denetimleri sürüyor. Ekipler, yaptıkları kontrollerde Diyarbakır-Elazığ kara yolunda bulunan ve tatlı su balıkçılığı, küçük ile büyükbaşların su ihtiyacının giderilmesi, tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşlar ve Fırat su kaplumbağası gibi birçok türe de ev sahipliği yapan Devegeçidi Barajı'nda bazı balıkların öldüğünü gördü. Yapılan incelemede ölen çok sayıda balığın 'Asya sazanı' olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerden İl Tarım Müdürlüğü çalışanları numuneler alıp Elazığ Veteriner Araştırma Enstitü Müdürlüğü'ne gönderdi. Numunelerin ardından DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri de barajda ölü balıkların çıkarılması ve temizleme çalışmasına başladı.

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır İnceleme Hayvan Hakları Tarım Çevre Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Lana Del Rey kimdir? Lana Del Rey kaç yaşında, nereli? İstanbul'da kentsel dönüşüm kampanyası: Hibeli/kredi konut ve iş yeri ödemesi, kira yardımı, başvuru şartları nedir? Uzayda mahsur kalan astronotlar son durum! Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu? Kara büyü nedir? Kara büyü belirtileri nelerdir? Felak ve Nas suresi ile büyü bozulur mu? Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Damla elendi mi? Gelinim Mutfakta Damla neden elendi? BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM 13 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta olacak? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! 2024 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU? Yurt dışına çıkış harç pulu ne kadar? Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaç şampiyonluğu var? Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman? Kıraç Galvaniz halka arz hangi bankalarda var? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Hiperbarik oda nedir? Hiperbarik hangi hastalıklara iyi gelir? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi açıklandı mı? 2024 Pasaport ücreti ne kadar? Pasaport çeşitleri ve ücretleri ne kadar? 2024 Pasaport harç bedeli ne kadar oldu? CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli?
title