Deva Partisi'nden Çocuklara Beslenme Yardımı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan, genel başkan yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Mustafa Ergen, Nazlı Seda Vural ve parti Kurucular Kurulu Üyesi Kadriye Esra Aygün, Ankara’nın Mamak ilçesinde masa açarak öğrencilere beslenme yardımı yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Ülkü Zeynep Babacan, genel başkan yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Mustafa Ergen, Nazlı Seda Vural ve parti Kurucular Kurulu Üyesi Kadriye Esra Aygün, Ankara'nın Mamak ilçesinde masa açarak öğrencilere beslenme yardımı yaptı.

DEVA Partisi, çocukların beslenme çantalarını dolduramamalarına dikkat çekti. Partinin genel başkan yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Mustafa Ergen, Nazlı Seda Vural, parti kurucusu Kadriye Esra Aygün ve genel başkan Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan; Ankara'nın Mamak ilçesinde masa açarak öğrencilere beslenme yardımı yaptı. DEVA Partililer, çocuklara simit ve meyve suyu ikram etti.

Partiden yapılan açıklamada çocukların yetersiz beslenmesinin hem kendilerine hem de topluma zarar verdiği belirtildi.