Deva Partili Şahin'den Cuma Hutbesi Eleştirisi: Sorumluluk ve Denetim Vurgusu Eksik Kaldı

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Cuma hutbesinde felaketler karşısında sabır ve dayanışmanın öne çıkarıldığını belirterek, sorumluluk ve denetim konularının yeterince vurgulanmadığını söyledi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü Cuma hutbesinde; felaketler karşısında sabır, dayanışma ve yardımlaşmanın önemi uzun uzun anlatıldı. Elbette bunlar kıymetlidir, gereklidir. Ancak bir hayati başlık eksikti: Sorumluluk ve denetim. Felaketler yalnızca kader değildir; ihmallerin, tedbirsizliğin ve denetimsizliğin ağır sonuçlarıdır. Dayanışma yaraları sarar, fakat asıl olan yeni acıların yaşanmaması için sorumluların hesap vermesi ve etkin denetimin tesis edilmesidir. Toplumsal vicdan; sabrı da, yardımlaşmayı da, adaleti ve sorumluluğu da birlikte gerektirir." ifadesini kullandı.