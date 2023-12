DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Genel seçimlerde topladığımız takdiri, farkındalığı, bilinirliği; yerel seçimlerde insanları yeniden DEVA Partisi'ne ikna ederek taçlandırmak zorundayız." dedi.

Babacan, Yenimahalle ilçesindeki Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen, partisinin Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlere kendi isim ve adaylarıyla gireceklerini hatırlattı.

Toplumun iktidardakilere, iktidardakilerin de birbirlerine güvenmediklerini iddia eden Babacan, dürüst ve ehil kadrolar olmadığı için ekonomi, adalet ve eğitim sistemindeki sıkıntıların giderilemeyeceğini öne sürdü.

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıl boyunca "faiz sebep, enflasyon sonuçtur" diyerek ülkedeki döviz kuru ve enflasyonun yükselmesine neden olduğunu iddia ederek, "Son 6 aydır Merkez Bankası 6 kere faiz artırdı. Hiç konuşuyor mu, bu konudan hiç bahsediyor mu? Hesap verebilir anlayışına zihniyetine sahip olan bir cumhurbaşkanı bu konuları böylesine es geçer ve pas geçer mi?" diye sordu.

DEVA Partisi'ni, yeni bir iktidarı mümkün kılmak için kurduklarını belirten Babacan, şöyle devam etti:

"Biz kendimizden emin olduğumuz sürece, dimdik alnımız açık yürüdükten sonra bizimle yürüyenlerin sayısı her gün çoğalacaktır. Yüz binler, milyonlar her ay, her yıl bu harekete katılacaktır, bizimle beraber olacaktır. Şimdi genel seçimlerde topladığımız takdiri, farkındalığı, bilinirliği; yerel seçimlerde insanları yeniden DEVA Partisi'ne ikna ederek taçlandırmak zorundayız. Dolayısıyla yerel seçimler bizim için çok çok önemli. Yerel seçimler bizim için ilk defa bir seçmen tabanı oluşturacak. İlk defa, DEVA Partisi'ne 'evet' mührünü basacak bir vatandaş kitlesi, bir seçmen kitlesi oluşturacak."

Babacan, DEVA Partisi olarak erdemli ve ahlaklı siyasetin en temel öncelikleri olduğunun altını çizerek, "Bu anlayışla bir ilki gerçekleştiriyoruz. Her kademedeki belediye başkan adayımızdan, daha seçimlere girmeden önce, DEVA belediyeciliği etik kurallarına bağlı kalacaklarına dair imzalı bir taahhütname istiyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk. Daha önce böyle bir şey hiç olmadı. Bu DEVA Partisi'nin temiz yönetim anlayışı konusunda sözde değil, özde ne kadar samimi olduğunun en önemli belgesi." dedi.

Bu çerçevede, belediye başkan adaylarının dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet ve eşitlik, ayrımcılık yapmama ve liyakati esas alma, kamu yararını üstün tutma gibi ilkelere uyacaklarını taahhüt edeceklerini dile getiren Babacan, "Biz de parti olarak yetkili organlarımız aracılığıyla bu etik kurallara uyulup uyulmadığını düzenli izleyecek, denetleyecek ve her bir belediyemizin bu konudaki karnesini şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Babacan'ın konuşmasının ardından 51 belediye başkanı adayı açıklandı.