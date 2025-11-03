Haberler

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, İrlanda Barış Sürecinden Dersler Çıkardı

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Dublin'de gerçekleştirilen programda İrlanda'nın barış sürecini incelediklerini ve Türkiye'nin uluslararası örneklerden faydalanarak kendi barışını inşa edebileceğini belirtti.

(ANKARA) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, hafta sonu Dublin'de gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin, " Türkiye, kendi tecrübeleri kadar farklı örneklerden de yararlanarak kendi çözümünü, kendi barışını inşa edebilecek kapasite ve özgüvene sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi bir grup milletvekili, komisyon çalışmalarından bağımsız olarak, sivil toplum kuruluşu Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün (DPI) daveti üzerine 31 Ekim Cuma günü İrlanda'ya gitti.

Heyette yer alan DEVA Partisi Mersin Milletvekili ve Yeniyol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Dublin'de katıldıkları programlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Mehmet Emin Ekmen, 31 Ekim - 2 Kasım arasında DPI'ın ev sahipliğinde Dublin'de gerçekleştirilen program kapsamında, İrlanda'nın barış süreci deneyimlerine ilişkin çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. İrlanda'nın uzun yıllar süren çatışma döneminin ardından barış sürecini başarıyla tamamladığını vurgulayan Ekmen, "Silahsızlanma ve toplumsal uzlaşma konularında önemli mesafeler katetmiş bir ülke. Uzmanlar sadece İrlanda değil, Moro, Guetemala, Liberya, Mozambik ve daha bir çok örnekten tecrübe aktarımında bulundular" bilgisini aktardı.

Her çatışmanın ve çözüm sürecinin kendi dinamiklerine göre şekillendiğini belirten Ekmen, "Ancak her bir çatışma ve her bir çözüm girişiminin mutlaka ders alınacak yönleri vardır. Dinleme ve müzakerelerin bizim için ilham verici çok sayıda tecrübe ve detay içerdiğini söylemek gerekir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin barış ve uzlaşma süreçlerinde uluslararası örneklerden faydalanabileceğini dile getiren Ekmen, " Türkiye, kendi tecrübeleri kadar farklı örneklerden de yararlanarak kendi çözümünü, kendi barışını inşa edebilecek kapasite ve özgüvene sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

Ekmen, toplantıya katılan isimler arasında İrlanda eski Başbakanı Bertie Ahern, İrlanda eski Dışişleri Bakanı Dermot Ahern, Birleşmiş Milletler eski Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Sir Kieran Prendergast, Norveç eski Türkiye ve NATO Büyükelçisi Vegard Ellefsen, Bangsamoro Sosyal Hizmetler ve Kalkınma Bakanı Raissa H. Jajurie gibi isimlerin yer aldığını kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
