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DEVA Partili Şahin: "25 yılın hesabını yalnızca yaptıklarınızla veremezsiniz"

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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin "25 yıl önce adınıza yazdığınız iki kelime, bugün milletin yeniden talebi haline geldiyse bunun üzerinde durmak gerekir. Çeyrek asrın sonunda insanlar hala adalet arıyor, emeğinin karşılığını alamıyor, yarınından kaygı duyuyorsa 25 yılın hesabını yalnızca yaptıklarınızla veremezsiniz" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin "25 yıl önce adınıza yazdığınız iki kelime, bugün milletin yeniden talebi haline geldiyse bunun üzerinde durmak gerekir. Çeyrek asrın sonunda insanlar hala adalet arıyor, emeğinin karşılığını alamıyor, yarınından kaygı duyuyorsa 25 yılın hesabını yalnızca yaptıklarınızla veremezsiniz" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya hesabından AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne atıfla "2001'de bir isimdi, 2026'da ihtiyaç listesi. Adalet ve Kalkınma" yazılı görseli paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Bir siyasi hareketin en büyük imtihanı, muktedir olduktan sonra kendi kuruluş ilkelerine ne kadar sadık kalabildiğidir. 25 yıl önce adınıza yazdığınız iki kelime, bugün milletin yeniden talebi haline geldiyse bunun üzerinde durmak gerekir. Çeyrek asrın sonunda insanlar hala adalet arıyor, emeğinin karşılığını alamıyor, yarınından kaygı duyuyorsa 25 yılın hesabını yalnızca yaptıklarınızla veremezsiniz. Eksik bıraktıklarınız da o hesabın içindedir. 25. yılınızda uzun başarı hikayeleri anlatmayın. Adınızdaki iki kelimenin hakkını verin, yeter!"

Kaynak: ANKA
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