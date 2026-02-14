Deva Partili İdris Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Boğaziçi Tepkisi:  "Üniversitelerde Kimsenin Siyasi Hamiliğe İhtiyacı Yoktur"

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenciyle yaşadığı "arkanda kim var" diyaloğuna tepki göstererek, üniversitelerde kimsenin siyasi hamiliğe ihtiyacının olmadığını ifade etti.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenciyle arasında geçen "arkanda kim var" diyaloğuna tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları dikkatle izlediklerini belirten Şahin, yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan'ın tavrını şu sözlerle eleştirdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilere 'Kafanı takma, arkanda kim var?' demesi, üniversitelerdeki kutuplaşmanın ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Bu diyalog, gençlerimizi korku ve linç iklemine sıkıştırmaktan başka bir şey değildir. Sayın Erdoğan, siz bu ülkenin Cumhurbaşkanısınız ve üniversitelerdeki tüm gençler sizin evladınızdır. Onları ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bir dil kullanmanız gerekirken, Boğaziçi'ni sanki fethedilecek bir kale gibi görüyorsunuz."

"Diğer öğrencilerin arkasında kim olacak?"

Üniversitelerde kimsenin bir siyasi hamiliğe ihtiyaç duymaması gerektiğini ifade eden Şahin, "Üniversitelerde kimsenin arkasına bakmasına gerek yoktur; hukukun, akademik özgürlüğün ve eşitliğin arkasında olmak yeterlidir. Gençlere il başkanını değil; ilimi, bilimi ve hukuka bağlılığı tavsiye etmeniz gerekir. Birilerine arka çıkılacaksa, Cumhurbaşkanı olarak halkın tamamına eşit davranmalı, bütün gençlerin hamiliğini üstlenmelisiniz. Peki, sizin işaret ettiğiniz grubun dışındaki diğer öğrencilerin arkasında kim olacak" diye sordu.

"Baskıcı zihniyet eleştirisi yapılması ironiktir"

Üniversitelerdeki yönetim anlayışına da değinen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan'ın konuşmasında baskıcı zihniyet eleştirisi yapıyor olması ironiktir. Çünkü yıllardır üniversitelerde atamalar ve rektörlükler üzerinden tam da bu tür bir kontrol mekanizması işletiliyor. Protesto eden öğrencilerin gözaltına alındığı, diğer tarafta ise 'güçlü olan biziz' denildiği bir ortam özgürlük değil, otoriter bir yaklaşımdır. Üniversiteleri ideolojik kamplara bölmek yerine, bilimsel özgürlüğü ve çoğulculuğu esas alalım."

Eğer gerçekten hedeflere yürümekten bahsediyorsak, bunu baskıyla değil; adaletle, şeffaflıkla ve gençlerin özgür iradesiyle yapalım. Siyasette asıl olan makam değil, birleştirici bir duruştur. İktidarı, üniversitelerdeki tüm evlatlarımızı kucaklamaya ve gençleri gerçekten anlamaya davet ediyoruz."