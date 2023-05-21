DEVA Partili İdris Şahin'den çok konulacak 14 Mayıs çıkışı: Yaptırdığımız hiçbir ankette Kılıçdaroğlu ilk turda kazanamıyordu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçim öncesinde ellerinde bulunan hiçbir ankette Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanamadığını ve bunun CHP'de de bilindiğini söyledi. "Sanki ilk turda bu iş bitecekmiş gibi bir algı satın alındı. Bu son derece yanlıştı" diyen Şahin, seçim gecesi hakkında ise "Hemen seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz, ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim. Saat 8-8.15 itibariyle üç aşağı beş yukarı sonuçlar belliydi" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Artı TV'de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. Şahin, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçim öncesindeki durum ve seçim gecesi yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İLK TURDA BİTECEKMİŞ GİBİ ALGI SATIN ALINDI"

14 Mayıs öncesi ellerinde bulunan hiçbir ankette Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanamadığını söyleyen Şahin şunları söyledi: "Yaptırmış olduğunuz anketlerde ilk turda Kemal Bey ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız da biliyor Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerinin de önünde mevcut anketler vardı ama son bir haftalık özellikle mitinglerden kaynaklı olan hava, çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu ve bu olumlu havadan etkilenerek sanki ilk turda bu iş bitecekmiş gibi bir algı satın alındı. Bu son derece yanlıştı. Oysa herkesin elinde somut verilerle bu ikinci tura kalan bir seçimdi.

"SAAT 8 GİBİ SONUÇLAR BELLİYDİ"

Seçim gecesi yaşananlara da değinen Şahin, Hemen seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz, ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim. Saat 8-8.15 itibariyle üç aşağı beş yukarı sonuçlar belliydi" dedi.

"BİZ NE DEDİĞİMİZİN FARKINDAYIZ"

Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, "Biz ne dediğimizin farkındayız. Bizden trollere ekmek çıkmaz. 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayacak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. İnşallah…" mesajını verdi.

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