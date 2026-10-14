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DEVA Partili Ankara Milletvekili Şahin, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

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DEVA Partili Ankara Milletvekili Şahin, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek iktidarı basını susturmaya çalışmakla suçladı. Anayasa'nın 28. maddesini hatırlatan Şahin, "Halkın televizyonundan elinizi çekin" diyerek basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, iktidarı basını susturmaya çalışmakla suçladı. Şahin, Anayasa'nın basın özgürlüğünü güvence altına alan 28. maddesini hatırlattı.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Halkın televizyonundan elinizi çekin.  Bu ne pervasızlık, bu ne tahammülsüzlük. TELE1'e kayyım atadınız, T24'ü erişime kapattınız, gazetecileri cezalandırdınız. Yetmedi, şimdi de Halk TV'ye uzandınız. İnsan bir yanlış yapar, utanır, geri döner. Siz her seferinde daha da ileri gidiyorsunuz. Hangi hakla, kimin verdiği yetkiyle? Ey iktidar sahipleri. Milyarlarca liralık fon vurgununda milletin parasının hesabını sormaya gelince ortada yoksunuz, gazetecileri susturmaya gelince bütün gücünüzü seferber ediyorsunuz. Biraz utanın, biraz da hukuktan korkun. Halkın hangi haberi duyacağına, hangi gerçeği öğreneceğine siz karar veremezsiniz. Bu memleket sizin çiftliğiniz, Anayasa da keyfinize göre uygulayacağınız bir metin değil! Unutmayın, Anayasa'nın 28. maddesi sizi de bağlıyor: 'Basın hürdür, sansür edilemez.'"

Kaynak: ANKA
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