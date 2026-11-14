Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

DEVA lideri Babacan, Erbil'de sanatçı Perwer ve Rojin'le yemekte buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA lideri Babacan, Erbil'de sanatçı Perwer ve Rojin'le yemekte buluştu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erbil'de bir akşam yemeğinde sanatçılar Gülistan Perwer ve Rojin ile gazeteci Hevidar Zana'yla bir araya geldiğini bildirdi. Babacan, sosyal medya paylaşımında sohbetin güzel geçtiğini belirterek kendilerine teşekkür etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erbil'de sanatçılar Gülistan Perwer ve Rojin ile gazeteci Hevidar Zana'yla akşam yemeğinde bir araya geldiğini bildirdi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Erbil'de bir akşam yemeğinde sanatçı Gülistan Perwer, sanatçı Rojin ve gazeteci Hevidar Zana'yla bir araya geldik, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
Esenyurt'ta 134 suç kaydı olan hükümlü sokakta gezerken yakalandı! Hakkında 94 yıl hapis cezası var14

Polisin durdurduğu adamın sicili şoke etti! Tam 134 suç kaydı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü özeleştirisi: Başörtüsü üzerinden siyaset yapmak en büyük hatamızdı16

Başörtüsü için tek cümlelik özeleştiri: En büyük hatamızdı
Antalya'da kuş yakalamak için çatıya çıkan 12 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

12 yaşındaki Mete, kuş yakalamak için çıktığı çatıdan sağ inemedi
Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak23

İşte Arda Güler'in yeni maaşı! 24 saatte bile adeta servet kazanacak
Televizyonda izlediği haberden etkilendi, memleketine gidip safran ekti: Kilosu 1 milyon TL

Televizyonda izlediği haberden etkilendi, memleketine gidip ekti
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakana yaptığı özel şakayı tüm salon duydu

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Mikrofon açık kalınca rezil oldular
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti

Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Fenerbahçe'nin yıldızı için güne damga vuran itiraf: Uçağı hazırdı ama PSG'ye gitmedi

Fenerbahçe'nin yıldızı için güne damga vuran itiraf: Uçağı hazırdı ama PSG'ye gitmedi