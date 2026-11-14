DEVA lideri Babacan, Erbil'de sanatçı Perwer ve Rojin'le yemekte buluştu

DEVA lideri Babacan, Erbil'de sanatçı Perwer ve Rojin'le yemekte buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erbil'de bir akşam yemeğinde sanatçılar Gülistan Perwer ve Rojin ile gazeteci Hevidar Zana'yla bir araya geldiğini bildirdi. Babacan, sosyal medya paylaşımında sohbetin güzel geçtiğini belirterek kendilerine teşekkür etti.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erbil'de sanatçılar Gülistan Perwer ve Rojin ile gazeteci Hevidar Zana'yla akşam yemeğinde bir araya geldiğini bildirdi.
Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Erbil'de bir akşam yemeğinde sanatçı Gülistan Perwer, sanatçı Rojin ve gazeteci Hevidar Zana'yla bir araya geldik, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum."
Kaynak: ANKA