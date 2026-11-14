DEVA lideri Babacan, Erbil'de sanatçı Perwer ve Rojin'le yemekte buluştu

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erbil'de sanatçılar Gülistan Perwer ve Rojin ile gazeteci Hevidar Zana'yla akşam yemeğinde bir araya geldiğini bildirdi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Erbil'de bir akşam yemeğinde sanatçı Gülistan Perwer, sanatçı Rojin ve gazeteci Hevidar Zana'yla bir araya geldik, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA