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DEVA Başkanı Babacan, AB Delegasyonu Başkanı Orav ile Türkiye-AB ilişkilerini görüştü

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DEVA Başkanı Babacan, AB Delegasyonu Başkanı Orav ile Türkiye-AB ilişkilerini görüştü
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile DEVA Partisi Genel Merkezinde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve gündem ele alınırken Babacan, ziyareti için Orav'a teşekkür etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile bir araya geldi.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Orav ile DEVA Partisi Genel Merkezinde bir araya geldiğini bildirdi.

Babacan, "Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Aivo Orav'a ziyareti için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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