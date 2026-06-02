BBP Genel Başkanı Destici, Kuşçu'da partisinin ve MHP'nin seçim ofisini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 7 Haziran'da Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde yapılacak seçime ilişkin, "Kararı Kuşçulular verecek ve biz hepimiz o karara saygı duyacağız." dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici, yeniden belde statüsü kazanması dolayısıyla 7 Haziran'da ara seçim yapılacak Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde önce partisinin, ardından MHP'nin seçim ofisini ziyaret etti.

MHP'nin adayı Hikmet Temizel ve partililer tarafından karşılanan Destici, burada yaptığı konuşmada, nüfusun azalması nedeniyle düşen beldelik hakkının geri alındığını anımsatarak, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Destici, seçimde ondan fazla siyasi partinin yarıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gördüğüm kadarıyla burada ittifakımızın iki partisi yarışıyor. MHP adayımız Hikmet Bey ile bizim adayımız Ömer Bey. Her iki arkadaşımız da hizmet gayesiyle yola çıkmış, bu belde için emek vermiş isimler. Biri mevcut muhtarlık görevini yürütüyor, diğeri ise beldelik hakkının geri kazanılması için uzun yıllar mücadele etmiş bir kardeşimiz. Kararı Kuşçulular verecek ve biz hepimiz o karara saygı duyacağız. Kuşçu'nun ihtiyacı olan hizmetleri buraya nasıl getireceğimizin, göçü nasıl engelleyeceğimizin mücadelesini hep birlikte vereceğiz."