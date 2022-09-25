Destici: "İran'daki uygulamayla 28 Şubat zihniyetinin hiçbir farkı yoktur" Güncel Haberler Genel Başkan Destici'nin salona gelmesi Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması BBP Genel Başkanı Destici'nin kürsüye gelmesi BBP Genel Başkanı Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici, Altındağ Hacettepe Mahallesi'ndeki Emek Konuk Evi'nde düzenlenecek il başkanları... Genel Başkan Destici'nin salona gelmesi Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması BBP Genel Başkanı Destici'nin kürsüye gelmesi BBP Genel Başkanı Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici, Altındağ Hacettepe Mahallesi'ndeki Emek Konuk Evi'nde düzenlenecek il başkanları toplantısına katıldı. Güncel Kaynak: AA / Alican Ocak Büyük Birlik Partisi Altındağ Güncel Haberler

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