Destici: "İran'daki uygulamayla 28 Şubat zihniyetinin hiçbir farkı yoktur"
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Genel Başkan Destici'nin salona gelmesi Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması BBP Genel Başkanı Destici'nin kürsüye gelmesi BBP Genel Başkanı Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici, Altındağ Hacettepe Mahallesi'ndeki Emek Konuk Evi'nde düzenlenecek il başkanları...
Genel Başkan Destici'nin salona gelmesi
Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması
BBP Genel Başkanı Destici'nin kürsüye gelmesi
BBP Genel Başkanı Destici'nin konuşması
ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici, Altındağ Hacettepe Mahallesi'ndeki Emek Konuk Evi'nde düzenlenecek il başkanları toplantısına katıldı.
Kaynak: AA / Alican Ocak - Güncel