Destici: Soykırımcılar kahramanlaştırılamaz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vefat eden "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in devlet töreniyle defnedilmesi kararına ilişkin, "Soykırımcılar kahramanlaştırılamaz. Böyle bir anlayış, yeni soykırımların önünü açabilecek son derece tehlikeli bir zihniyettir." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Mladic'in devlet töreniyle defnedileceğine ilişkin karara tepki gösterdi.

Bu durumun adalete ve insanlık vicdanına yönelik yeni bir saldırı olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Türk milleti olarak yaşananlara sessiz kalınamaz. Soykırımcılar kahramanlaştırılamaz. Böyle bir anlayış, yeni soykırımların önünü açabilecek son derece tehlikeli bir zihniyettir. Avrupa Birliği, bu gelişme karşısında Belgrad'ın üyelik başvurusunu askıya almalıdır. Unutulan soykırım tekrarlanır. Bosna'da yaşananlar, insanlık tarihinin hafızasından silinemez. Srebrenitsa'yı, Bosna şehitlerini unutmadık, unutmayacağız."

Kaynak: AA