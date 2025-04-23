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Destici, 23 Nisan Bayramı'nda Çocuklarla Buluştu

Destici, 23 Nisan Bayramı'nda Çocuklarla Buluştu
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve oyunlar oynadı. Destici, çocukların hayallerinin önemine vurgu yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla bir araya gelen Destici, sohbet edip oyunlar oynayarak çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Destici, "Bir çocuğun güldüğü her yer vatandır. Bir çocuğun hayali, her şeyin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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