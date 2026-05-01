Desob Başkanı Ebedinoğlu, Yeniden Başkan Seçildi: "Süreçten Geri Adım Atılması Demek, Bu Bölgenin Bir Daha Kaosa Sürüklenmesi Demektir"

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Kurulu'nda tekrar başkan seçilen Alican Ebedinoğlu, bölge halkının süreçle ilgili büyük bir beklenti içerisinde olduğunu, bir an önce adımların atılması gerektiğini belirterek, "Çünkü bu süreçten geri adım atılması demek bu bölgenin bir daha kaosa sürüklenmesi demektir" dedi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin seçimli Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'da, mevcut başkan ve tek aday gösterilen aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu, yeniden başkan seçildi.

Genel Kurul'a, Doğu ve Güneydoğu'daki oda başkanlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

Seçim öncesi konuşan DESOB Başkanı ve TESK Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu, yıllardır yaşanan olumsuzluklar, çatışmalı ortamlar karşısında her platformda, her yerde esnafın sesi ve nefesi olduklarını söyledi.

Bölgenin huzuru ve sükuneti için her zaman sağduyu içerisinde siyaset üstü bir hizmet anlayışıyla yollarına devam ettiklerini aktaran Ebedinoğlu, "Özellikle son yıllarda yaşamış olduğumuz sıkıntılar 50 yıldır bölgede yaşanan sıkıntılara göğüs geren esnaf sanatkarımızın ayakta kalması için hepiniz, elinizi değil, gövdenizi taşın altına koydunuz. Bizler de bu süreç içerisinde ekonomiye, istihdama katkı sunmak adına emek ve mücadelenizin takipçisi ve sesi olmaya çalıştık" diye konuştu.

Ebendioğlu, pandemi ve deprem sürecinde Diyarbakır'a önemli destekler sağlandığını, bu süreçlerde, vergi borçları, Bağ-Kur, SGK prim borçları ve esnaf kredileri konularında mücadele verdiklerini anlattı.

"Bir Kürt kardeşiniz olarak görev yapmaktayım. Bununla da onur ve gurur duyuyorum"

Hakkari'den Kars'a, Iğdır'a kadar birçok ildeki esnafın desteğini aldığını aktaran Alican Ebendioğlu, "2,5 milyon esnafının başındaki ikinci isim, bir Kürt kardeşiniz olarak görev yapmaktayım. Bununla da onur ve gurur duyuyorum. Çünkü sizleri temsilen oradayız. Allah bizi mahcup etmesin" dedi.

Bölgeler arasında büyük bir ekonomik dengesizlik bulunduğunu, bu makasın kapatılması için hükümetten, devletten ayrımcılık istemediklerini vurgulayan Ebedinoğlu, "Hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Çünkü kayıplarımız çok oldu. Çok bedeller verdik ekonomik olarak. Yani sosyal devletin sırtındaki istihdam yükünü bölgedeki esnaf ve sanatkar taşıdı. Biz sosyal devletin en büyük sorumluluğu vatandaşına AŞ iş yaratmaktır. Biz bu büyük görevi en büyük kesim olan esnaf ve sanatkar yüklendi. Onun için biz diyoruz ki hak ettiğimiz desteğin mutlak suretle devletin, hükümetin vermesi gerekiyor. Yani aksi takdirde bölgeler arasındaki ekonomik dengesizliği ortadan kaldırabilirsiniz" değerlendirmesini yaptı.

"Süreç uzadıkça kaygılarımız, tereddütlerimiz artıyor"

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Alican Ebedinoğlu, şunları kaydetti:"

"Yıllardır özlemini duyduğumuz, özlemini çektiğimiz bir süreçteyiz, çözüm sürecindeyiz. Hasretle, özlemle beklediğimiz huzur ve güven ortamının ilk adımları biliyorsunuz son bir yılı geçti, atıldı. Ancak hem yetkililere hem bu işin bütün muhataplarına seslenmek istiyorum, bu süreçte, mutlak suretle samimi bir şekilde halkımızın, Türkiye'deki bütün vatandaşların bilgilendirilmesi, atılması gereken yasal adımların bir an önce atılması, yine Meclis'te çıkartılması gereken kanunların bir anca çıkartılması için biz sizlere, bütün yetkililere özellikle salonda bunun vekilimize sesleniyorum. Bir an önce bu yarayı iyileştirmemiz gerekiyor. Bir an önce bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Aksi takdirde kaldıkça, uzadıkça kaygılarımız, tereddütlerimiz artıyor. Çünkü açıklamalar yapılıyor dün de öbür gün de. Farklı kesimlerden yapılan açıklamalar maalesef bizi kaygılandırıyor, bizi tedirgin ediyor. Bir an önce atılacak adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz, çünkü bu süreçten geri adım atılması demek bu bölgenin bir daha kaosa sürüklenmesi demektir."

"Deprem üssü Doğu ve Güneydoğu bölgemiz. Ama artçıları bütün Türkiye'yi sarsıyor"

Bölgede yaşanan çatışmalı sürecin tüm Türkiye'ye etki ettiğine vurgu yapan Ebedinoğlu, şöyle konuştu:

"Yanı başımızdaki Orta Doğu'da yaşanan savaşları görüyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Yani bu oradaki ateşin bize sıçramaması adına bizim elimizi biraz daha çabuk tutmamız gerekiyor. Çünkü huzurun ve güvenin olmadığı bir coğrafyada siz ne ekonomiyi konuşabilirsiniz ne istihdamı ne de başka bir sosyal ve kültürel sorununuzu tartışabilirsiniz. Onun için yakalanmış olan bu huzur ve güven ortamında mutlak suretle hepimizin, hep herkesin sorumluluğu olması gerekiyor. Görüşü, fikri, zikri kimin ne olursa olsun. Çünkü burada 40-50 yıldır yaşanan bir deprem var. Deprem üssü Doğu ve Güneydoğu bölgemiz. Ama artçıları bütün Türkiye'yi sarsıyor. Bütün evleri acı götürdü. Bütün evleri yakıt, götürdü. Onun için burada sadece Kürtler veya Türkler değildir. Bu coğrafyada yaşayan insanlar değil. Bu ülkede yaşayan herkesin, her kesimin bu konuya, bu sürece sahip çıkması gerektiğini ifade etmek istiyorum."

"Çok mücadele ettik, çok bedel ödedik"

Genel Kurul'a katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da "Siyasi kimliğimden bağımsız olarak başta başkanımız Alican Ebedinoğlu'nun dostu ve bir esnaf dostu olarak buradayım" dedi. Diyarbakır'da hep beraber çok zor koşullardan geçtiklerini, Ebendioğlu ile baro başkanlığı döneminde, öncesinde ve sonrasında, Diyarbakır'daki ortamın demokratikleşmesi için büyük emek ve çaba içerisinde olduklarını anlatan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Çok mücadele ettik, çok bedel ödedik. Diyarbakır bedel ödedi. Esnaf bedel ödedi. O günleri hatırlayalım yani ne zamandan bu zamana geldik. Eğer Diyarbakır'da memleketimizde bugünlere ulaşmışsak bir barış arzusu bu kadar çok canlı ve diri ise bunda büyük bedel ödeyen Diyarbakırlı esnafın büyük emeği ve mücadelesi vardır. Türkiye gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Ekonomik kriz, bölgemizdeki çatışma ve savaş ortamı, içinden geçtiğimiz süreç, her yurttaşımızı, 86 milyon yurttaşımızı etkilediği gibi en başta da esnaf dostlarımızı derinden etkiliyor. Bunların farkındayız. Bunları hep birlikte, dayanışma içerisinde mücadele ederek aşacağız. Bundan eminim. Ben Sezgin Tanrıkulu olarak, bir avukat olarak, bir insan hakları savunucusu olarak sonra bir milletvekili, Diyarbakır milletvekili olarak buradan sizlere şunu söyleyebilirim, her koşulda her zaman sizlerle, esnaf dostlarımızla dayanışma içerisinde olacağım, emrinizde olacağım."

Kaynak: ANKA