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DeSantis, Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisini 'yok oluşa yakın olay' olarak gördü

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DeSantis, Cumhuriyetçilerin ara seçim yenilgisini 'yok oluşa yakın olay' olarak nitelendirip sonuçları 'siyasi meteor çarpmasına' benzetti. DeSantis, kayıpların son 100 yılın en ağır yenilgilerinden biri olduğunu ve 2028'de Kongre çoğunluğunu kazanmanın zor olduğunu söyledi.

ABD'nin Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, partisinin ara seçimlerde aldığı yenilgiyi "yok oluşa yakın bir olay" olarak nitelendirerek, sonuçları ülke genelinde yaşanan siyasi bir "meteor çarpmasına" benzetti.

Fox News'ün haberlere göre, DeSantis, Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmesini değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının Cumhuriyetçiler açısından son 100 yılın en ağır yenilgilerinden biri olduğuna işaret eden DeSantis, kayıpların parti için "yok oluşa yakın bir olay" olduğunu belirtti.

DeSantis, Demokratların ABD genelinde sevilmediğini ancak ülkede hakim olan ruh halinden yararlanarak seçimi kazanmayı başardıklarını savunarak, "Bu, Demokratlara yönelik olumlu bir bakış açısı değildi. Bu, Washington'daki Cumhuriyetçilere yönelik bir reddi ifade ediyordu." diye konuştu.

Seçim sonuçlarının etkilerinin uzun süre hissedilebileceğini ve partisinin 2028 seçimlerinde Kongrede çoğunluğu yeniden kazanmasının zor olacağını belirten DeSantis, "Dün gece tanık olduğumuz şeye dalga demek pek doğru olmaz sanırım. ABD'nin dört bir yanını saran bir meteor çarpmasının siyasi karşılığıydı." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin Florida'da valilik yarışını kazanmasına karşın Texas dahil birçok eyalette ağır kayıplar yaşadığına dikkati çeken DeSantis, Texas'ın Cumhuriyetçi Parti açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Kaynak: AA
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