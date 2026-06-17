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Dervişoğlu, Süleyman Demirel'i Andı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 11'inci vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle andığını belirtti.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 11'inci vefat yıldönümüne ilişkin, "Cumhuriyetin, demokrasinin Türk milleti için ifade ettiği büyük anlamın siyasi sembollerinden; Isparta'nın İslam Köyü'nden merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 11'inci vefat yıldönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Cumhuriyetin, demokrasinin Türk milleti için ifade ettiği büyük anlamın siyasi sembollerinden; Isparta'nın İslam Köyü'nden merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: ANKA
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