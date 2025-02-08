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Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye aday tepkisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmalarına ilişkin tepki gösterdi. Dervişoğlu Eskişehir'de yaptığı açıklamalarda "Bir aday belirleyecekler, DEM'e soracaklar da İYİ Partiye sormayacaklar var mı böyle bir şey?" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmalarına "Yani bir aday belirleyecekler… DEM'e soracaklar da İyi Parti'ye sormayacaklar var mı böyle bir şey?" diyerek tepki gösterdi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak için Eskişehir'e gitti. Dervişoğlu, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlen İYİ Parti Eskişehir Genişletilmiş Divan Toplantısı'na katıldı.

"ANA MUHALEFET PARTİSİNE YAKIŞIYOR MU?"

Burada açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, CHP'nin aday belirleme çalışmalarını eleştirdi. Dervişoğlu, " Türkiye'nin yanlış yönetilmesi değil mi? 23 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor, Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin ilk kurtulması gereken kişi kim, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre cumhurbaşkanı adayı bile olamazken, onun iştahını kabartacak siyasi stratejileri devreye sokmak ana muhalefet partisine yakışıyor mu?" ifadelerini kullandı.

"DEM'E SORACAKLAR İYİ PARTİ'YE SORMAYACAKLAR VAR MI BÖYLE?"

Dervişoğlu açıklamalarının devamında ise "Türkiye'nin en temel meselesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkışması bu millete hakarettir bana göre. Bu millete diyor ki CHP, 'efendim adayımı ben kendim belirleyeceğim, bu millette zaten benim belirlediğim adayımı desteklemeyen de oyun bozan haline gelir'. Yani bir aday belirleyecekler… DEM'e soracaklar da İYİ Partiye sormayacaklar var mı böyle bir şey?

Dün çıkmış bir tanesi diyor ki 'Adayı belirlerken İYİ Parti'den görüş almasına gerek yok' diyor. Televizyon tetikçisi. Şimdi bunlarla muhatap olmak istemiyorum ama hadlerini de bildirmek lazım. Biz zaten kimsenin işine karışmıyoruz ki. Biz zaten iktidarın da, muhalefet geçinenlerin de yanlışlarını milletle paylaşıyor ve onları millete şikayet etmek için yollara düşüyoruz. Yaptığımız budur" diye konuştu.


Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye aday tepkisi
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim K:

Sizede siyasetinizede en iyisi ülkeyi terk edip gitmek

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