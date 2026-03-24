İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nevruz Bayramı Kutlama Programı'nda konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevruz Bayramı Kutlama Programı'nda Türkiye'nin milli kimliği ve vatandaşlık tanımının önemine dikkat çekti, bu unsurların yokluğunda ülkenin parçalanabileceğini söyledi. Dervişoğlu, birlik ve bütünlüğün korunması gerektiğini vurguladı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Eğer milli kimlik ve vatandaşlık tanımımız olmasaydı, bugün parçalara ayrılacak ve tıpkı Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi paramparça olacaktık." dedi.

Dervişoğlu, Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen "Nevruz Bayramı Kutlama Programı"nda konuştu.

Türkiye'nin bazı kentlerindeki Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldığını anımsatan Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydanlarda kafa tutulmasına Türk milliyetçilerinin izin vermeyeceğini vurguladı.

Dervişoğlu, tüm çabanın milletin birliği, bütünlüğü ve beraberliği için olması gerektiğinin altını çizerek, Nevruz'un Türklerin tarih sahnesine çıkışını ve Ergenekon'dan çıkışı simgelediğini hatırlattı.

Türk milletinin karşılaştığı zorlukları aşacak güce sahip olduğunu dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türk milleti büyük bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve yüce bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölge coğrafyasındaki diğer devletlerden olan farkı da bugün yaşadığımız olaylarda kendisini ortaya çıkarmakta ve onlarla kendisini bir şekilde ayrıştırmaya elverişli kılmaktadır. Eğer bugün üniter devlet yapısına sahip olmasaydık, Suriye'den, Irak'tan farkımız kalmayacaktı. Eğer milli kimlik ve vatandaşlık tanımımız olmasaydı, bugün parçalara ayrılacak ve tıpkı Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi paramparça olacaktık. Birlikte koruyup kollamak mecburiyetinde olduğumuz en büyük şey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kodları olmalıdır."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler

Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı