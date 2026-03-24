İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nevruz Bayramı Kutlama Programı'nda konuştu Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Eğer milli kimlik ve vatandaşlık tanımımız olmasaydı, bugün parçalara ayrılacak ve tıpkı Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi paramparça olacaktık." dedi.

Dervişoğlu, Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen "Nevruz Bayramı Kutlama Programı"nda konuştu.

Türkiye'nin bazı kentlerindeki Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldığını anımsatan Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydanlarda kafa tutulmasına Türk milliyetçilerinin izin vermeyeceğini vurguladı.

Dervişoğlu, tüm çabanın milletin birliği, bütünlüğü ve beraberliği için olması gerektiğinin altını çizerek, Nevruz'un Türklerin tarih sahnesine çıkışını ve Ergenekon'dan çıkışı simgelediğini hatırlattı.

Türk milletinin karşılaştığı zorlukları aşacak güce sahip olduğunu dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türk milleti büyük bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve yüce bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölge coğrafyasındaki diğer devletlerden olan farkı da bugün yaşadığımız olaylarda kendisini ortaya çıkarmakta ve onlarla kendisini bir şekilde ayrıştırmaya elverişli kılmaktadır. Eğer bugün üniter devlet yapısına sahip olmasaydık, Suriye'den, Irak'tan farkımız kalmayacaktı. Eğer milli kimlik ve vatandaşlık tanımımız olmasaydı, bugün parçalara ayrılacak ve tıpkı Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi paramparça olacaktık. Birlikte koruyup kollamak mecburiyetinde olduğumuz en büyük şey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kodları olmalıdır."