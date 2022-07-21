Derdini anlatan genç heyecanlanıp "Abi" dedi, Akşener'in karşılığı gülümsetti: Söyle abi - Haberler

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Derdini anlatan genç heyecanlanıp "Abi" dedi, Akşener'in karşılığı gülümsetti: Söyle abi

Haberler.com - Güncel
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Giresun'da vatandaşlarla buluşan İYİ Parti lideri Meral Akşener sokakta bir genç ile sohbet etti. Beklentilerinden bahseden genç, konuşması sırasında Akşener'e "Abi" deyince ortaya gülümseten bir diyalog çıktı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener sık sık gerçekleştirdiği il ziyaretlerine devam ediyor. Bu seferki durağı Giresun olan Akşener, etrafını saran vatandaşlarla sohbet etti. İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhan Ertürkmen'in paylaştığı video, ziyaret sırasında yaşanan bir diyaloğu ortaya çıkardı.

"OLSUN FARK ETMEZ, SÖYLE ABİ"

Meral Akşener'le sohbet eden vatandaşların arasında bir de genç vardı. "Biz özgürlüğümüzü istiyoruz kendi ülkemizde" diyen gencin sözlerini tamamlayan Akşener, "Umut istiyorsunuz, nefes almak istiyorsunuz, üretmek istiyorsunuz, neşe istiyorsunuz" ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri destek verdikçe heyecanlanan genç, "Evet neşe abi" diye karşılık verdikten sonra hatasını fark edip özür diledi. Çevredekilerin gülüşmeleri sırasında söze giren Meral Akşener, "Olsun fark etmez, söyle abi" dedi.

Haberler.com - Güncel

Meral Akşener Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Zulkarneyn :

Amerika valisi Meral Şener ve 6'lı kardeşleri... Bir düşünün bakalım bu farklı 6 zihniyeti bir arada toplayabilecek yegane şey nedir? Emirlerin aynı yerden gelmesidir.

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