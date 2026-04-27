DERİNGÖZ ile deniz mayınları başarıyla tespit edildi

ASELSAN DERİNGÖZ otonom su altı aracı ile tam otonom olarak gerçekleştirilen saha testlerinde farklı derinliklerdeki dip ve demirli deniz mayınları başarıyla tespit edildi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre; DERİNGÖZ ile tam otonom olarak gerçekleştirilen saha testlerinde farklı derinliklerdeki dip ve demirli mayınlar başarıyla tespit edildi. DERİNGÖZ ile kazanılan bu kabiliyetle gerçek sahadaki mayın karşı tedbir faaliyetleri daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.

KEŞİF/GÖZETLEME GÖREVLERİNDE KULLANILIYOR

ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca "DERİNGÖZ, deniz mayınlarına göz açtırmıyor. DERİNGÖZ otonom su altı aracı sahip olduğu modüler sistem mimarisi ile mayın tespit, keşif/gözetleme, liman koruma, sualtı kritik altyapıların korunması, boru hattı inceleme görevlerinde kullanılabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı