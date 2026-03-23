Artvin'de baraj altında kalan köy su seviyesi düşünce yeniden ortaya çıktı

Artvin'de 2012'de hizmete açılan Deriner Barajı'nın su seviyesinin azalmasıyla, 2010 yılında boşaltılan Narlık köyü tekrar görünür hale geldi. Baraj, enerji üretimi amacıyla inşa edilmişti ve mevsimsel yağışların az olması nedeniyle su seviyesi düştü.

Artvin'de 2012'de hizmete açılan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) suları altında kalan Narlık köyü, barajdaki su seviyesi azalınca gün yüzüne çıktı.

Çoruh Nehri üzerinde inşaatına 1998'de başlanan ve 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek 2'nci barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES), Şubat 2012'de su tutulmaya başlandı.

Barajın su tutmasıyla Narlık köyünün de aralarında bulunduğu bazı yerleşim alanları zamanla sular altında kaldı.

Enerji üretimi amacıyla inşa edilen ve 1 milyar 969 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Deriner Barajı'ndaki su seviyesi, mevsimsel yağışların azlığı nedeniyle düşüş gösterdi.

Su seviyesinin azalmasının ardından 2010'da boşaltılan Narlık köyündeki ev, cami ve bir dönem zeytinyağı üretiminde kullanılan fabrika gibi yapılar yeniden ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
