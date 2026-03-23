Mardin'de sağanak nedeniyle köprü yıkıldı, 'dünyanın en uzun adamı' yolda kaldı

Güncelleme:
Mardin'in Derik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir köprünün yıkılması ve Sultan Kösen'in suyla dolan yolda mahsur kalması olayları yaşandı.

MARDİN'in Derik ilçesinde etkili olan sağanak sırasında köprünün bir bölümü taşan suyla yıkılırken, 'dünyanın en uzun boylu adamı' Sultan Kösen de aracıyla yolda kaldı.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak, özellikle kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Derik ilçesi kırsal Develi Mahallesi'ndeki köprünün bir bölümü yıkılırken, Kızıltepe ilçesine bağlı Ekinlik Mahallesi'nde suyla dolan tarım arazileri zarar gördü. Derik ilçesi kırsalında bulunan Kuyucak ile Dede mahalleleri arasında yol ise göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

SULTAN YOLDA KALDI

Derik'te 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu adamı' ünvanını 2009'dan beri koruyan Sultan Kösen de yaşadığı kırsal Dede Mahallesi'nde aracıyla yolda kaldı. Sultan'ın bulunduğu hafif ticari araç, suyla dolan yolda mahsur kaldı. Kepçe ve iş makinesiyle su tahliye edilerek yol ulaşıma açıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
