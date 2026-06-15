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Mardin'de akraba aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 5 yaralı

Mardin'de akraba aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 5 yaralı
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Mardin'in Derik ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Derik ilçesinin kırsal Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.K. (37), R.K. (60), B.D. (23), M.D. (27) ve Z.D. (48), tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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