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Mardin'de akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Derik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Mardin'in Derik ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kırsal Adakent Mahallesi'nde akraba aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.A. (43), S.A. (51) ve H.A. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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