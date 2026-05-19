Derik'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

MARDİN'in Derik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen programla kutlandı.

Kutlamalar, Derik'te Hükümet Konağı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, İlçe futbol sahasında devam etti. Törene; Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Cumhuriyet Başsavcısı Safa Recep Kalaycı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Çöpçü, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. İlçe Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü İslam Ercan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Program, şiirlerin okunması, yöresel oyunlar ile halayların çekilmesi ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı