Dereye düşen terliği almak isterken akıntıyla sürüklenen Hızır Ali öldü

Güncelleme:
BURSA'nın Karacabey ilçesinde arkadaşının terliğini almak isterken ayağı kayıp dereye düşen Hızır Ali Çetin (11), akıntıda sürüklenerek hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Canbolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Canbolu Deresi kenarında top oynayan 4 çocuktan E.Y.'nin, topa vurduğu sırada terliği ayağından çıkıp dereye fırladı. Arkadaşının terliğini almak için suya giren Hızır Ali Çetin'in, dere içindeki taşın üzerine çıktı sırada ayağı kayarak suya düştü. Akıntıya kapılan çocuk, kısa sürede gözden kaybolurken, arkadaşları ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızır Ali Çetin'in cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu.

Şehit Serkan Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Çetin'in cenazesi otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
