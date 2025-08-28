Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmi ile Kutlama Alışkanlıklarına Dikkat Çekildi

Giresun'un Dereli ilçesinde, düğün ve kutlamalarda havaya ateş edilmesi sonucu yaşanan olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla 'Bir Kurşun Bir Hayat' adlı kısa film hazırlandı. Film, kutlamaların sorumlulukla yapılması ve bu süreçte yaşanan acı olayların önlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Giresun'un Dereli ilçesinde, düğün ve benzeri kutlamalarda havaya silahla ateş edilmesi sonucu yaşanan yaralanma ve ölüm olaylarına dikkati çekmek için kısa film hazırlandı.

Dereli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2 dakikalık "Bir Kurşun Bir Hayat" adında kısa film çekildi.

Yaşanmış bir olaydan uyarlanan film, sevinçle başlayan anların bir kurşunla hüzne dönüşünü anlatıyor.

Kutlamaların toplumun ortak neşesi olduğunu vurgulayan film, bu neşeyi tehlikeye atan alışkanlıkların yıllar içinde birçok hayatı gölgede bıraktığına ve coşkunun sorumlulukla yaşanması gerektiğine dikkati çekiyor.

Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan İlçe Kaymakamı Emrah Azman da kutlama anlarında istemeden yaşanan bazı acı olayların herkesin içini yaktığını belirtti.

Bu film ile farkındalığı artırmak ve güzel gelenekleri yaşatırken, yanlış alışkanlıklardan uzaklaşılmasını sağlamak istediklerini vurgulayan Azman, "Umudumuz, sevinçlerimizin daha güvenli ve daha sağlıklı biçimde yaşanmasıdır." ifadesini kullandı.

Azman, projenin kutlamaların neşe ve güven içinde yaşanmasına katkı vermesini temenni ederek, toplumun her kesimini sorumlu davranmaya davet etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
