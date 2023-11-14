Muğla'nın Bodrum ilçesinde derelere atılan çöpler, sağanak yağmur sonrası plajlarda ve Bitez Barajı'nda birikti. Derelere atılan çöpler, yağışla birlikte Bitez Barajı olarak bilinen gölete geldi. Barajın yüzeyini çöp kapladı. Sabah saatlerinde bu olumsuz manzara ile karşılaşan vatandaşlar, sorumsuzluğa tepki gösterdi.

Derelere atılan çöpler denize ulaştı

Sahile gelenler, çöplerle karşılaştı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde derelere atılan çöpler, sağanak yağmur sonrası plajlarda ve Bitez Barajı'nda birikti.

Bodrum'da dün gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların dereye döndüğü yağışta debisi artan derelerdeki yağmur suları, denize aktı. Derelere atılan çöpler, sel suları ile birlikte denize geldi. Yağmurun etkisini yitirmesinin ardından çöpler sahil kenarında birikti. Bitez sahilinde biriken atıklar tepkiye neden oldu.

Derelere atılan çöpler, yağışla birlikte Bitez Barajı olarak bilinen gölete geldi. Barajın yüzeyini çöp kapladı. Sabah saatlerinde bu olumsuz manzara ile karşılaşan vatandaşlar, sorumsuzluğa tepki gösterdi.