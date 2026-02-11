Haberler

Dereköy Sınır Kapısı'nda 10 kilogram likit esrar ele geçirildi

Dereköy Sınır Kapısı'nda 10 kilogram likit esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde yapılan X-ray taraması sonucu yaklaşık 10 kilogram likit esrar bulundu. 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde yaklaşık 10 kilogram likit esrar ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

D.P. yönetimindeki 1AFL358 yabancı plakalı otomobil, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından şüphe üzerine Dereköy Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Şubesi ekiplerince x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, hangar bölümünde narkotik dedektör köpeği "Akrep"in de katılımıyla detaylı aramaya alındı.

Aramada, otomobilin arka koltuğunun altında oluşturulan gizli bölmede 12 metal termos içerisine saklanmış yaklaşık 10 kilogram likit esrar ele geçirildi.

Sürücü D.P. ile araçta bulunan S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı

İşte yeni İçişleri Bakanımız! Bu görüntülerle adeta zihinlere kazındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi

Nehirle denizin buluştuğu noktadan 10 gün sonra acı haber geldi
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler

Trump'ın yardımcısından kameralar karşısında Aliyev'e olay sözler
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi

Nehirle denizin buluştuğu noktadan 10 gün sonra acı haber geldi
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı

CHP'li belediye başkanı, mide bulandıran suçlamayla tutuklandı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı

Kendi ülkelerinde Türk askerlerini görünce hayretler içinde kaldılar