DERECİK'TE PETROL İSTASYONUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ; 8 YARALI

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili kar yağışı, bir petrol istasyonunun çatısının çökmesine neden oldu. Olayda 8 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede bulunan bir petrol istasyonun çatısı biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayıp çöktü. Çökmenin etkisiyle petrolde çalışan 8 kişi hafif şekildi yaralandı. Kardan dolayı çöken çatının altında kalan yaralılar, Derecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
