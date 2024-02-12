Derecik'te bahar havası

HAKKARİ - Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesi ilkbaharı yaşıyor.

Derecik ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasından dolayı vatandaşlar kış mevsiminde yaz havasını yaşıyor. Bu sıcaklığı fırsat bilen vatandaşlar güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkardı. Hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlar mangallarını alıp Hacıbey Çayı'na akın etti. Hava sıcaklığının 15 dereceyi bulması ile vatandaşlar kış ayında piknik yapmanın keyfini yaşadı. Bir araya gelen gençler, dedelerinden öğrendikleri geleneksel oyunlarıda ihmal etmedi. Kış ayında bu havanın fırsatını çıkardıklarını ifade eden Evliya Yılmaz, "Havalar çok güzel gidiyor. Kış ayında olmamıza rağmen yazdan kalma günler yaşıyoruz. Biz de bunu fırsat bilerek gençlerle buraya geldik. Mangal yapıyoruz, spor oyunlar oynuyoruz ip çekme yarışı olsun eskilerden süre gelen, Keliberane dediğimiz oyunu oynuyoruz en çok ta ondan keyif alıyoruz, bunlardan yanı sıra at yarışı da yapıyoruz. Bu sıcak havada bu aktiviteleri yaparak çok keyif alıyoruz. Eskiden şubat ayında çok soğuk ve sert geçerdi. Ama bu yıl çok güzel geçiyor yazlık kıyafetlerle duruyoruz. Hava sıcaklığı bizi çok şaşırttı" ifadelerine yer verdi.