Haberler

Derebucak'ta din görevlilerine vaaz eğitimi verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Derebucak ilçesinde, din görevlilerine yönelik düzenlenen eğitim programı başarıyla tamamlandı. Katılımcılara hitabet, iletişim ve vaaz becerileri öğretildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde din görevlilerine yönelik düzenlenen kurs tamamlandı.

İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, din görevlilerinin hitabet ve vaaz becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Kurs süresince katılımcılara etkili iletişim, doğru anlatım teknikleri ve cemaatle sağlıklı iletişim konularında eğitim verildi.

Eğitim programının tamamlanmasının ardından kursu başarıyla bitiren din görevlilerine, düzenlenen törenle başarı belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

