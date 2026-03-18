Derebucak'ta din görevlilerine vaaz eğitimi verildi
Konya'nın Derebucak ilçesinde, din görevlilerine yönelik düzenlenen eğitim programı başarıyla tamamlandı. Katılımcılara hitabet, iletişim ve vaaz becerileri öğretildi.
İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, din görevlilerinin hitabet ve vaaz becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.
Kurs süresince katılımcılara etkili iletişim, doğru anlatım teknikleri ve cemaatle sağlıklı iletişim konularında eğitim verildi.
Eğitim programının tamamlanmasının ardından kursu başarıyla bitiren din görevlilerine, düzenlenen törenle başarı belgeleri takdim edildi.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar