Derebucak'ta Çiftçilere Eğitim Toplantısı Düzenlendi
Derebucak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, üreticilere meyve yetiştiriciliği, verimli su kullanımı, küçükbaş yetiştiriciliği ve tarımsal desteklemeler gibi konularda eğitim verildi.
Derebucak ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yerleşim merkezinde faaliyet gösteren üreticilere eğitim verildi.
Uzmanlar üreticilere meyve yetiştiriciliği, tarımsal alanda verimli su kullanımı, su kaynaklarının yönetimi, küçükbaş yetiştiriciliği, hastalıklar, tarımsal desteklemeler ve tarım sigortası konularında bilgi verdi.???????
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel