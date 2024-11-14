Depremzedeleri Korkutan Yangın: Konteynerler Alevlere Teslim Oldu
Hatay'da konteyner kentte çıkan yangın nedeniyle depremzede vatandaşlar panik yaşadı. Yangında iki konteyner hasar gördü ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti.
Depremzedeleri korkutan yangın, konteynerler alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'da konteyner kentte çıkan yangında afetzedeler panik yaşadı. Yangında; alevlere teslim olan 2 konteynerde hasar oluştu.
Yangın, Reyhanlı ilçesinde bulunan Çatalhöyük konteyner kentte yaşandı. Depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu. Kısa sürede alevlerin yükseldiğini vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında depremzede vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken 2 konteyner hasar gördü.