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Depremzedeler Konteyner Kentte İftar Yaptı

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Hatay ve Osmaniye'de yaşayan depremzedeler, konteyner kentte birlikte iftar açtı. İskenderun'da İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde yaşayan vatandaşlar toplu iftar programına katıldı. Aynı şekilde Osmaniye'de de evleri hasar gören Doğruloğlu ailesi, Karaçay Konteyner Kent'te iftar yaparak ramazanın ilk gününü dualarla karşıladı.

Hatay ve Osmaniye'de konteyner kentte kalan depremzedeler, ramazan ayının ilk oruçlarını birlikte açtı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde yaşayan vatandaşlar, toplu iftar programına katıldı.

Konteynerde yaşayan vatandaşlardan Mehdi Ekmen, depremin hiç kimsenin yaşamamasını dileyerek tüm Müslüman aleminin ramazan ayını kutladı.

İlknur Uzunay da ramazanda iftarlarını evlerinde açamadıkları için üzüntü duyduklarını ancak bir ramazanı daha birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Osmaniye

Evleri depremlerde ağır hasar alan Doğruloğlu ailesi, Dereobası köyüne kurulan Karaçay Konteyner Kent'te ramazanın ilk iftarını ailecek yaptı.

Baba Mehmet, anne Medine, çocukları Batuhan ve Hatice Kübra, okunan akşam ezanıyla birlikte ilk oruçlarını dualarla açtı.

Evlerinin 6 Şubat'taki depremlerde çok zarar görmediğini ancak 20 Şubat'ta Hatay merkezli yaşanan 6,4'lük depremde binanın ağır hasar aldığını belirten baba Mehmet Doğruloğlu, "Bina için 'acil yıkılacak' kararı verildi ve hemen yıktılar. Ondan sonra da buraya yerleştirildik." dedi.

Depremden 1 hafta önce İskenderun'a gittiklerini ve pazar günü dönmeyi planladıklarını aktaran Doğruloğlu, "Annem 'bugün gitmeyin, yarın gidersiniz' dedi. İçine mi doğdu nedir bizi göndermedi. İşte sabah depreme uyandık. İyi ki de kalmışız. Hani evde kalsaydık belki ölmesek de yani yaralanacaktık. Duvarlarımızın hepsi içeriye doğru çökmüştü. Biz Allah'a şükür bir hasar almadık ama eşyalarımızın hepsini kaybettik." bilgisini paylaştı.

Anne Medine Doğruloğlu da konteynerde ikinci ramazanlarını geçirdiklerini ifade ederek, "Çok şükür, her halimize bin şükür. Yine ramazana kavuştuk. Rabbim inşallah bayrama da kavuşmayı nasip etsin." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Osmaniye Karaçay Hatay Yaşam Güncel Haberler

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