Bursa'da faaliyet gösteren Gönüller Hareketi Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği'nde yaşanan hırsızlık olayında, derneğe toplanan yardımlar ve motosiklet çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızlık sonrası yakalanan bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Depremzedeler için toplanan yardımları çaldılar

Derneğin motosikletini çalma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı

BURSA - Bursa'da faaliyet gösteren Gönüller Hareketi Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneğinde yaşanan hırsızlık pes dedirtti. Derneğe giren hırsızlar, yardımlar için toplanan bebek bezi, kıyafet, ayakkabı gibi sıfır ürünlerin yanı sıra, derneğin motosikletini alıp kayıplara karıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğin tüm gün boyunca kapısının açık olduğunu fark eden mahalle sakinleri, dernek başkanını arayıp bilgilendirdi. Dernek Başkanı Emine Ayma, geldiğinde gözlerine inanamadı. Depremzedeler için toplanan kıyafetlerin ve derneğe ait motosikletin olmadığını fark etti. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede hırsızlar, motosikleti çalarken güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza yapınca yakayı ele verdi

Hırsızlık olayının ardından kısa bir süre sonra, hırsız Zümrütevler Mahallesinde yaptığı kazada yakalanıp göz altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından hakim kaşsına çıkan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Başkanı Emine Ayma, "Çok güzel işlere imza attık. Atmaya devam ediyorduk. Ama bu olay bizi soğuttu. Biz birilerine dokunurken birileri hazır gelmiş öksüzün yetimin hakkını yemesi, çok üzdü. Polis motorumuzu çalan kişiyi buldu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer eşyaları çalan kişilerden hala ses yok. Çocuk bezleri, kıyafetlerimiz, spor ayakkabılarımız. Hepsi çalındı" dedi.