DEPREMZEDE KUZENLER MUAY THAİ SPORUYLA YAŞADIKLARI TRAVMAYI UNUTMAYA ÇALIŞIYOR

KAHRAMANMARAŞ'tan Amasya'ya yakınlarının yanına yerleşen depremzede kuzenler Busenaz Abacı (12) ve Emir Kaan Kurt (12) Muay Thai sporu ile depremin olumsuz etkilerini atlatmaya çalışıyor.

KAHRAMANMARAŞ'tan Amasya'ya yakınlarının yanına yerleşen depremzede kuzenler Busenaz Abacı (12) ve Emir Kaan Kurt (12) Muay Thai sporu ile depremin olumsuz etkilerini atlatmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'taki depremde evleri büyük hasar görünce Amasya kent merkezinde akrabalarının yanına yerleşen iki kuzen burada Muay Thai sporu ile tanışıp yaşadıkları deprem travmasını spor sayesinde atlatmaya başladı.

Yeni tanıştığı sporun yaşamış olduğu depremi unutturmasında yardımcı olduğunu söyleyen Busenaz Abacı, ' Kahramanmaraş'tan geldik. Bu spor yaşadığım deprem olaylarını unutmamı sağlıyorödedi.

Kahramanmaraş depreminden sonra Amasya'ya gelen Emir Kaan Kurt ise, Burada yaptığımız spor benim biraz daha korkularımı azaltmamı sağladı. Amasya'yı çok sevdim'diye konuştu.

Amasya ANKA Spor Kulübünde depremzede çocuklara ücretsiz kurs verdiklerini ifade eden Muay Thai Antrenörü Mustafa Kaya ise, 'İsteyen depremzedelerimiz gelip burada ücretsiz kurslarımıza katılabilir. Şuanda Kahramanmaraş'tan gelen bazı sporcularımız burada Muay Thai sporuyla tanıştılar. Biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.(DHA)