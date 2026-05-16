Bursa'da depremzede kadınlar aşçılık eğitimi aldı

Türk Kızılay öncülüğünde Bursa'da düzenlenen aşçılık atölyesinde, depremden etkilenen 20 kadına şefler eşliğinde eğitim verildi. Proje, kadınların mesleki becerilerini geliştirerek istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

Türk Kızılay öncülüğünde başlatılan "İyilikle Pişen Hayatlar Projesi" kapsamında Bursa'daki depremzede kadınlara yönelik aşçılık atölyesi düzenlendi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi'nde organize edilen eğitime, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 20 kadın katıldı.

Atölyenin ilk gününde şefler Özlem Mekik, Alican Sabunsoy, Eda Karabulut ve Cemre Uyanık'tan eğitim alan kadınlar, mutfak alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirirken, meslek hayatlarında değerlendirebilecekleri yeni kazanımlar elde etti.

Kadınların aşçılık becerilerinin geliştirilmesi ve istihdamının desteklenmesinin amaçlandığı atölye 2 gün sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Derneği Denetim Kurulu Üyesi Zuzan Hasibe Beytul, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen çalışmaların oldukça önemli olduğunu ifade etti.

"İyilikle Pişen Hayatlar" atölyesiyle kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerine destek olurken, aynı zamanda kadın istihdamına katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Beytul, şunları kaydetti:

"Kadınların üretime katılmalarını, kendi potansiyellerini keşfetmelerini ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer almalarını çok kıymetli buluyoruz. Birlikte üretmenin iyileştirici ve güçlendirici etkisine inanıyor, dayanışmanın hayatlara umut kattığını görüyoruz. Katılımcılarımızın burada edindikleri bilgi ve deneyimlerin yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyor, programımıza destek veren tüm şeflerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
