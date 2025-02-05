Depremzede Halil Korkmaz, Kurtarıcısıyla Görüştü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkazdan 110 saat sonra çıkarılan Halil Korkmaz, kendisini kurtaran Karabük Üniversitesi personeliyle görüntülü görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Halil Korkmaz, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin enkazından depremin 110'uncu saatinde Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personelince kurtarıldı.

Korkmaz depremin 2. yılında Daire Başkanlığı personeli Emrullah Bingöl ile görüntülü aramayla görüştü.

Görüşmede Korkmaz, "Enkaz altındayken sesimi kimseye duyuramıyordum ama ayak seslerini duydukça umutlanıyordum. Sizin beni kurtardığınız an, hayata yeniden doğduğum andı. Allah hepinize uzun ömürler versin." ifadesini kullandı.

Bingöl de "Halil amcaya ulaştığımız an hepimiz için bir mucizeydi. O an onu nasıl çıkardığımızı hatırlamıyorum ama başardığımızda hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Aradan geçen 2 yıla rağmen hala iletişim halindeyiz, bu bağ bizim için çok kıymetli." diye konuştu.