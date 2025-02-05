MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Trump'ın Gazze planına Hakan Fidan'dan zehir zemberek yanıt!
Zelenskiy, Putin'in Belarus'u savaşa çekeceği iddiasında bulundu

Zelenskiy açık açık ülke ismi verdi! "Putin onları da savaşa çekecek"

Depremzede Halil Korkmaz, Kurtarıcısıyla Görüştü

Depremzede Halil Korkmaz, Kurtarıcısıyla Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 110 saat enkaz altında kalan Halil Korkmaz, kendisini kurtaran Karabük Üniversitesi personeli Emrullah Bingöl ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Korkmaz, kurtuluş anını 'hayata yeniden doğmak' olarak tanımladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkazdan 110 saat sonra çıkarılan Halil Korkmaz, kendisini kurtaran Karabük Üniversitesi personeliyle görüntülü görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Halil Korkmaz, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin enkazından depremin 110'uncu saatinde Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personelince kurtarıldı.

Korkmaz depremin 2. yılında Daire Başkanlığı personeli Emrullah Bingöl ile görüntülü aramayla görüştü.

Görüşmede Korkmaz, "Enkaz altındayken sesimi kimseye duyuramıyordum ama ayak seslerini duydukça umutlanıyordum. Sizin beni kurtardığınız an, hayata yeniden doğduğum andı. Allah hepinize uzun ömürler versin." ifadesini kullandı.

Bingöl de "Halil amcaya ulaştığımız an hepimiz için bir mucizeydi. O an onu nasıl çıkardığımızı hatırlamıyorum ama başardığımızda hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Aradan geçen 2 yıla rağmen hala iletişim halindeyiz, bu bağ bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
img

Trabzonspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda soğuk duş
img

Ara sokaktaki kafede çayın fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
img

Yeni transferi ayağına top değmeden yolluyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 14 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 14 ilde okullar tatil edildi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.