Depremzede çocuklar kendilerine verilen çikolataların başka çocuklara verilmesini istedi Güncel Haberler Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Bektaşlı Köyü'nde gönüllüler tarafından kendilerine oyuncak ve çikolata hediye edilen 2 çocuk, çikolataların başka çocuklara verilmesini istedi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Bektaşlı Köyü'nde gönüllüler tarafından kendilerine oyuncak ve çikolata hediye edilen 2 çocuk, çikolataların başka çocuklara verilmesini istedi. Deprem bölgesindeki başka çocukların da sevindirilmesini isteyen çocuklar, "Abi onlar da başkasına kısmet olsun. Onlara ver." dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de çocukların videosunu "Umudumuzsunuz Çocuklar" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Kaynak: AA / Güncel Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Depremzede çocuklar kendilerine verilen çikolataların başka çocuklara verilmesini istedi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.