"Depremzede çocuğa şiddet" iddiası infial yarattı! Bakanlık ve Emniyet'ten açıklama geldi

Sosyal medyada 'depremzede çocuğa şiddet' etiketiyle paylaşılan videoyla ilgili bakanlık ve emniyetten açıklama geldi. Polis ekipleri olayla ilgili suça sürüklenen 3 çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Darp edilen çocuğun depremzede olduğu iddiasının gerçek olmadığı, sosyal medyada paylaşılan videonun ise eski olduğu öğrenildi.

Ankara'da S.D. adlı kişi tarafından çocuğa şiddet uygulandığı anların sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti. Skandal olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Emniyet harekete geçti. Şiddete uğrayan çocuğun depremzede olmadığı, videonun eski olduğu öğrenildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konu hakkında Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülerin paylaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Sosyal medyada Ankara'da bir adres belirtilerek S.D isimli kişi tarafından çocuğa şiddet uygulandığı video içeriğinin paylaşılması üzerine Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından emniyet birimleriyle iletişime geçilmiştir." denildi.

3 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilerek, "Bazı sosyal medya hesaplarından, ilimiz Etimesgut ilçesinde bulunan bir adreste küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulandığı anlara ilişkin görüntü yayınlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili olayı gerçekleştiren 1'i mağdur çocuğun akrabası olmak üzere 3 suça sürüklenen çocuk hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.