Depremzede ailenin aldığı kıyafette para çıktı, tereddüt etmeden iade ettiler

ADANA - Kahramanmaraşlı yıkıcı depremde evleri hasar gören anneannesine ve dedesine bakmak için Adana Kozan'a gelen Mehmet Doğan'ın Kızılay'dan aldığı yardım malzemelerinin içinden 185 dolar çıktı. Anneannesine aldığı eşofmanın cebinden çıkan parayı yetkililere teslim eden Doğan'ın örnek davranışı takdirle karşılandı.

Depremzede ailesine bakmak için vatani görevini yaptığı Gölcük'ten izinli olarak gelen Mehmet Doğan Kozan Kredili Yurtlar Müdürlüğünde kalan anneannesi Bergüzar ve Dedesi Yusuf Türk için Kızılay'dan yardım malzemeleri aldı. Doğan'ın Kızılay'dan aldığı yardım malzemelerindeki eşofmanın cebinden 185 dolar çıktı. Parayı görünce şaşıran Doğan, tereddüt etmeden yetkililere teslim ederek örnek bir davranış gösterdi.

Depremzede ailenin torunlarının yaptığı davranışın örnek olduğunu ifade eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin " Burada gururlandık ve onurlandık. Böyle bir milletin ferdi olmak bizim için onur verici tutanak ile parayı teslim alıyoruz. İhtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz. bu devletin çivisini bile kimse yerinden oynatamaz. Bu parayı gönderen evladın ailesine ve benim ihtiyacım değil diyerek bizlere getiren senide kutluyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diyerek gence teşekkür etti.

Vatani görevini yapan ve ailesine yardımcı olmak için izinle gelen Mehmet Doğan ise " Kim olsa aynısını yapardı. Ailemin yanında refakatçı kalıyorum. Kahramanmaraş Göksun'da dedem ve anneannem depreme yakalandı. Kötü bir durum Allah kimsenin başına vermesin. Her ihtiyacımız giderildi. Köyümüze varamıyoruz ailemiz burada. 20 gündür buradayım onlara bakıyorum. Bu süreçte eşya almaya gittim. Kadın eşofmanından çıktı. Bende böyle yapmam gerektiğini düşündüm" dedi.