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Depremin yıl dönümünde enkaz alanlarına balon, karanfil ve oyuncaklar bırakıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da felaketin yıl dönümünde enkazın kaldırıldığı alanlara vatandaşlar tarafından balon, karanfil ve oyuncaklar bırakıldı.

ENKAZIN KALDIRILDIĞI ALANLARA BALON, KARANFİL VE OYUNCAKLAR BIRAKILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da felaketin yıl dönümünde saat kulesi önünde 4.17'de yapılan anmanın ardından vatandaşlar bu kez yıkılan binaların alanlarına gitti. Atatürk Bulvarı üzerindeki enkazın kaldırıldığı alanlara gelenler çocuklar için oyuncak, karanfil ve siyah ile beyaz balonlar bıraktı.

Burak EMEK/ADIYAMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Yıkım Deprem Yaşam Güncel Haberler

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