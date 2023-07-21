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Depremin vurduğu Malatya'da çocuklara oyuncak dağıtan Belediye Başkanı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremden etkilenen çocukları mutlu etmek için oyuncak dağıtan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, ziyaretleri esnasında vatandaşların dertlerini dinliyor.

Depremin vurduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Belediye Başkanı Ali Kazgan, ziyaretleri esnasında oyuncak dağıtarak zor günler geçiren çocukları mutlu ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Malatya'da yaraları sarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremde bir çok ev ve iş yerinin yıkıldığı Akçadağ ilçesinde de belediye ekiplerini çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'da depremin vurduğu mahalleleri tek tek gezerek vatandaşların dertlerini dinliyor. Başkan Kazgan, ziyaretleri esnasında da depremzede çocukları unutmuyor ve bir nebzede olsa dağıttığı hediyelerle yüzlerini gülümsetiyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Ali Kazgan Malatya Güncel Haberler

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