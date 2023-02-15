Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan! Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesine dahil edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisin MYK toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Afet bölgesine 1 ilin daha dahil edildiğini belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla afet bölgesinin 11 ile çıkarıldığını söyledi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Depremin meydana geldiği andan itibaren devlet o günden bugüne üstün bir gayret sarf ediyor. Şimdiye kadar 3 binden fazla artçı deprem gerçekleşti. İkinci depremin olduğu sırada biz Adana'ydık. Yoğun bir şekilde hissettik ki merkez üssünün ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren bir şey.

"SON 100 YILDA YAŞANAN EN BÜYÜK DOĞAL AFETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

35 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sadece Türkiye'deki kurumların değerlendirmesi değil dünyadaki önemli kurumların değerlendirmesi bölgede son 100 yılda yaşanan en büyük doğal afetle karşı karşıyayız.

"200 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ"

200 binden fazla vatandaşımız başka yerlere tahliye edilmiş oldu. Yiyecek, içecek, barınma ihtiyaçların karşılanması bakımından mücadele çok güçlü şekilde veriliyor. Hepimiz afet bölgelerinde vatandaşlarımızla beraber olmak için siyasi tartışmaların parçası olmadık, hala da olmayacağız.

"YAKLAŞIK 100 ÜLKE YARDIM TALEBİMİZE CEVAP VERDİ"

Her ne kadar siyaset yapılmasın diyenler neredeyse miting yapar gibi miting siyaseti yapar gibisinden yaptıklarına vereceğimiz cevaplar var. Pek çok propaganda da yapılıyor. Bu kadar büyük afet karşısında ki uluslararası yardım faaliyetinde bulunduğumuz afettir. Dünyada yaklaşık 100 ülkeden yardım talebimize cevap verilmiştir.

"AKSAKLIKLAR ELBETTE OLMUŞTUR"

10 bin kişiye yakın uluslararası yardım ekibi buraya gelmiştir. Maddi ve ayni yardımları saymıyorum bile. Devletlerin gücünü kapasitesini aşan bir afet olduğu konusunda herkes mutabık. Burada tabii ki ulaşılamayan yerler, sıkıntılar, aksaklıklar elbette olmuştur. Ama sahaya hakim olan asli şey kardeşlik, dayanışma, koordinasyondur.

"GERÇEK OLMAYAN PEK ÇOK OLMAYAN BEYAN YAYILDI"

İçerideki kahramanlarımızın gayretlerini, adanmışlıklarını, milletimizin yaralarını sarmak için nasıl çırpındıklarını görerek içimizden şükran duygusuyla onları andık. Buradan onlara bir kere daha teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Yabancı arama kurtarma ekiplerinin ağzından gerçek olmayan pek çok olmayan beyan da yayıldı. Birtakım yayınlar sosyal medyada söz konusu oldu."