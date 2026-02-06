Haberler

Depremin 3. Yılında Mezarlıklarda Hüzün Hakim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hüzünle anıldı. Yakınlarını kaybedenler mezarları ziyaret etti, dua etti ve gözyaşı döktü.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde mezarlıklarda hüzün hakim oldu. Depremde yakınlarını kaybedenler gözyaşı dökerken, mezarlarına da karanfiller bıraktı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen illerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, felaketin 3'üncü yıl dönümünde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Sabah erken saatte başlayan mezarlık ziyaretlerine Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil de katıldı. Cemil ve beraberindekiler, depremde yaşamını yitirenlerin aile yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyaretlerin ardından mezarlıkta Mevlid-i Şerif okundu. Aileler ise yakınlarının mezarları başında uzun süre bekledi, gözyaşı döküp, dualar etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar